FOTO – Vidal immortalato in campo con un ex Inter dopo Ecuador-Cile

Vidal è sceso in campo contro l’Ecuador, ma il Cile non è riuscito ad ottenere i tre punti. Su Instagram, il centrocampista ha postato una storia con un ex Inter.

CILE E INTER – Il Cile non è andato oltre lo 0-0 a Quito contro l’Ecuador, nonostante la superiorità numerica nel finale di partita (vedi articolo). Il centrocampista dell’Inter, dopo il match, ha postato molto sui suoi social per commentare il pareggio e motivare i compagni a guardare avanti e prepararsi al prossimo impegno contro la Colombia (vedi articolo). L’ultima storia lo ritrae in compagnia di un ex giocatore dell’Inter, Gary Medel, passato a Milano tra il 2014 e il 2017. I due sono immortalati sul terreno di gioco con il portiere Claudio Bravo. Di seguito la storia dall’account ufficiale di Vidal.