Brozovic-Inter, caso simile a Kessié. Forte interesse di due top club – SI

Brozovic è in scadenza nel 2022 e l’Inter è al lavoro per il rinnovo. Secondo quanto riporta “Sportitalia”, sul centrocampista croato c’è il forte pressing di PSG e Barcellona.

IL TEMPO CORRE – Casi simili tra Franck Kessié per il Milan e Marcelo Brozovic per l’Inter. Entrambi i giocatori sono infatti in scadenza nel 2022 e manca ancora l’accordo per il rinnovo con le rispettive società (vedi articolo). Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di “Sportitalia”, sui due centrocampisti c’è l’interesse del PSG che fiuta l’affare a parametro zero per la prossima estate. Su Brozovic c’è anche il Barcellona, che ha già avuto contatti col centrocampista nerazzurro. L’Inter, nelle prossime settimane, è chiamata a trovare l’intesa per evitare di perdere a zero uno dei perni del centrocampo di Simone Inzaghi.