Inter, retroscena Tchouameni: vicino nel 2019, poi scelto un altro talento

Tchouameni, oggi oggetto del desiderio di molti top club, è stato vicino all’Inter a gennaio 2019. I nerazzurri hanno poi deciso di puntare su un altro talento francese, Agoumé.

GIOVANI – Aurelien Tchouameni è senza dubbio uno dei talenti più interessanti del panorama europeo. Molti grandi club hanno messo gli occhi su di lui, tra cui la Juventus. In questa pausa per le nazionali è arrivato anche il suo esordio con la Francia di Didier Deschamps. Su Tchouameni c’è un retroscena che riguarda l’Inter. Secondo quanto riporta Gianluigi Longari di “Sportitalia”, i nerazzurri si erano interessati al classe 2000 nel gennaio del 2019 e puntavano forte sul giovane talento. Il Bordeaux chiedeva 15 milioni di euro per lasciarlo partire e c’era da battere la concorrenza del Fulham. L’affare non andò in porto e sei mesi più tardi l’Inter decise di investire su un altro astro nascente del calcio francese: Lucien Agoumé (ora in prestito al Brest, vedi articolo). Due anni più giovane di Tchouameni, per l’Inter Agoume rappresentava un investimento sul futuro, questo il motivo della scelta del club nerazzurro.