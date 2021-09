Il Cile di Vidal non sfrutta la superiorità numerica: pari in Ecuador

Il Cile, con Vidal in campo novanta minuti, non riesce a vincere in Ecuador. Nonostante un uomo in più per un quarto di gara la Roja non va oltre lo 0-0.

PARTITA BRUTTA – Match noioso fra Ecuador e Cile, che finisce inevitabilmente 0-0. Con Arturo Vidal in campo tutta la partita, la Roja non trova la prima vittoria in trasferta e sale a sette punti, -3 dal quinto posto. I padroni di casa restano in dieci al 64′, quando Junior Sornoza passa con i tacchetti sopra il ginocchio di Claudio Baeza. Un intervento magari fortuito ma bruttissimo, che gli costa il rosso diretto. Nonostante ciò il Cile non ne approfitta e anzi rischia di subire l’1-0, divorato da Michael Estrada a un quarto d’ora dal termine mandando a lato di testa in piena area di rigore. Vidal tornerà in campo col Cile all’1 della notte italiana fra giovedì e venerdì a Bogotà, contro la Colombia.