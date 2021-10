FOTO – Vidal carica il Cile: «Felice per il trionfo, continuiamo a sognare!»

Vidal e il suo Cile hanno ottenuto un importante successo contro il Paraguay (vedi articolo). Sui social, il centrocampista dell’Inter ha commentato il match della sua nazionale.

VITTORIA – Il Cile ha battuto il Paraguay per 2-0 ed è salito a a dieci punti in classifica. La nazionale di Alexis Sanchez e Arturo Vidal tornerà in campo il 15 ottobre contro il Venezuela. Sui propri social, il centrocampista nerazzurro ha postato quattro foto del successo accompagnate dalle parole: “Felice per il trionfo! Per continuare a sognare!”. Un ultimo impegno, con l’obiettivo di raggiungere i tre punti, per poi tuffarsi di nuovo nel mondo Inter e riprendere il cammino anche con i colori nerazzurri addosso. Di seguito il tweet dall’account ufficiale.

Feliz por el triunfo!!!💪🏽🇨🇱❤️👑 a seguir soñando carajo!!!🙏🏽💪🏽👌❤️⚽️🙏🏽 @laroja 🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/bI8GCQquMc — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 11, 2021

Fonte: Twitter – Arturo Vidal