Dumfries, momento d’oro! Arriva il gol in nazionale per l’esterno dell’Inter!

Dumfries sta disputando Olanda-Gibilterra, match di Qualificazioni Mondiali per Qatar 2022. L’esterno dell’Inter ha appena trovato il gol portando la partita sul punteggio di 4-0.

GOL NERAZZURRO – Continua il momento d’oro per Denzel Dumfries. Dopo le ottime prestazioni con l’Inter, l’esterno si ripete anche in nazionale. Nella sfida tra Olanda e Gibilterra, il giocatore nerazzurro ha trovato il gol al 48′ con un colpo di testa su cross proveniente dalla sinistra. Il match non è ancora terminato ed è sul punteggio di 4-0. Simone Inzaghi e tutti i tifosi nerazzurri si godono il suo momento di forma anche lontano da Milano.