Dumfries va in gol, l’Olanda batte Gibilterra con punteggio tennistico!

Olanda-Gibilterra, partita valevole per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, si è giocata questa sera allo Stadion Feijenoord di Rotterdam. La sfida è finita 6-0 per i padroni di casa.

GOLEADA – Gli occhi dei tifosi dell’Inter sono puntati sul match di Qualificazioni Mondiali Olanda-Gibilterra per vedere all’opera Stefan de Vrij e Denzel Dumfries. Gli Oranje mettono subito le cose in chiaro. Al 9′ Virgil van Dijk apre le marcature, poi si scatena Memphis Depay. L’attaccante del Barcellona prima sbaglia un rigore (19′), poi realizza una doppietta (21′ e 45+3′). La ripresa si apre con il gol del nerazzurro Dumfries di testa al 48′ (vedi articolo). Arnaut Danjuma al 75′ e Donyell Malen all’86’ fissano il punteggio finale su un tennistico 6-0. L’Olanda sale a 19 punti in classifica al primo posto solitario. Per de Vrij e Dumfries 90′ in campo.