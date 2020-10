FOTO – Ventola, che rimpatriata nerazzurra dopo 18 anni!

Nicola Ventola

Nicola Ventola è rimasto molto legato ai colori e all’ambiente dell’Inter. Non solo la grande amicizia con l’ex compagno d’attacco Vieri: ecco la rimpatriata con altri componenti della rosa 2002/03.

NERAZZURRI – Ieri si è tenuta una rimpatriata ispanico-italiano per diversi elementi della rosa dell’Inter 2002/03. Come si osserva in una foto di Nicola Ventola, lui, Daniele Adani e Christian Vieri hanno cenato con tre sudamericani presenti in quella stagione. Si tratta di capitan Javier Zanetti, Ivan Cordoba e Andres Guglielminpietro. Alcuni sono diventati leggende nerazzurre, altri meno, ma una cosa è certa: è l’Inter a legarli ancora. Questo il commento dell’ex attaccante pugliese: “Il tempo non cancellerà mai condivisione lealtà sudore gioie amarezze adrenalina emozioni …. Questa è L amicizia questo è il CALCIO Serata spettacolare raga 💪🏻🔵⚫️ #inter #calcio #risate #friendship #life”.