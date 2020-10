Nainggolan-Cagliari, ottimismo in calo: Inter irremovibile su un punto

Condividi questo articolo

Radja Nainggolan Inter

Radja Nainggolan al Cagliari, club sardo al lavoro per sbloccare l’affare e riportare il centrocampista belga in Sardegna

SITUAZIONE – Mancherebbe ancora l’accordo tra Inter e Cagliari per Radja Nainggolan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano in collegamento con gli studi di “Sky Sport 24”, ci sarebbe l’intesa sul contratto tra il centrocampista e il club rossoblù, non quello tra i due club, appunto. La società sarda metterebbe sul tavolo di quella nerazzurra il cartellino di Riccardo Ladinetti (valutato 5 milioni di euro). I dirigenti della squadra meneghina insisterebbero per una base cash di almeno 10 milioni. Sarebbe in calo l’ottimismo rispetto alle scorse ore, ma ci sarebbero comunque lavori in corso per tentare di sbloccare la trattativa entro lunedì.