FOTO – Vecino pensa solo all’Inter: «Siamo pronti, si riparte»

Domani si apre la stagione 2021/2022 della Serie A e l’Inter lo farà da campione d’Italia in carica. I nerazzurri domani alle 18:30 sfidano il Genoa a San Siro e Simone Inzaghi sta preparando gli ultimi dettagli. Chi si candida a lasciare il segno in questa stagione è Matias Vecino.

RITORNO IMPORTANTE – L’anno scorso è stato sempre assente, a parte otto presenze condite da un gol e un assist, ma Vecino sa come lasciare il segno. Inzaghi ne ha capito l’importanza e ha convinto i dirigenti a non cederlo (almeno fin qui) in questa sessione di mercato. L’uruguaiano è pronto per la nuova stagione e lo ha mostrato con una raccolta di foto sul suo profilo Instagram che mette al centro lui con la nuova maglia con lo Scudetto ma anche i tifosi nerazzurri. La didascalia è molto chiara: «Siamo pronti, si riparte». Riuscirà a dare continuità e l’apporto sperato da Inzaghi in questa stagione per difendere lo scudetto con l’Inter?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝗠 𝗔 𝗧 𝗜 𝗔 𝗦 𝗩 𝗘 𝗖 𝗜 𝗡 𝗢 (@vecino)