Thuram avanza sempre di più. Insigne colpo last minute? – Sky

L’Inter domani comincerà la stagione 2021/2022 ma i nerazzurri lavorano ancora sul mercato. La volontà è quella di aggiungere un elemento al reparto offensivo di Simone Inzaghi con il tecnico che ha confermato che arriverà un altro attaccante. Ecco le ultime con Marcus Thuram che rimane in pole position.

IL PUNTO – L’Inter come detto domani torna a giocare una partita ufficiale ma i nerazzurri lavorano sempre negli ultimi giorni di mercato. L’obiettivo è un attaccante da regalare a Inzaghi nei prossimi giorni viste le condizioni di Alexis Sanchez e l’addio imminente di Andrea Pinamonti (vedi articolo). Ecco il punto fatto da Marco Demicheli a ‘Sky Sport 24’. «Thuram è sempre più l’obiettivo numero uno. La richiesta è di 30 milioni di euro ma l’Inter parte da 20, ci si può trovare a metà strada. Perché Thruam? Perché può fare la punta vista l’emergenza in attacco. Sanchez non sta bene, Pinamonti è molto vicino all’Empoli, si chiuderà in questi giorni. A oggi servirà il Thuram punta ma può fare anche l’esterno, dunque un jolly. Correa viene valutato tanto dalla Lazio tra i 37 e 40 milioni di euro, l’Inter non vuole spenderne più di 30. Zapata piace come caratteristiche ma l’Atalanta non ha trovato il sostituto. Insigne invece andrà avanti fino a fine mercato. Il Napoli chiede 30 milioni di euro ma negli ultimi giorni di mercato l’Inter potrebbe abbassare il prezzo, magari provando a prenderlo a 15 milioni».

FONTE – Sky