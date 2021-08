Zapata sfuma definitivamente? Gasperini: «Per me resta qui»

L’Inter è sempre alla ricerca di un altro attaccante dopo aver preso Edin Dzeko. Simone Inzaghi lo ha confermato anche in conferenza stampa e ora i nerazzurri dovranno chiudere entro la fine del mercato. Un nome caldo era Duvan Zapata ma adesso sembra sfumato come confermato da Gasperini in conferenza.

MERCATO STRANO – L’Inter come detto sta lavorando per un nuovo profilo da inserire nel reparto offensivo di Inzaghi (vedi articolo). Il tecnico ha confermato che arriverà un nuovo attaccante e il nome di Zapata però sembra essere sfumato. Questo perché anche Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha confermato un suo pensiero in conferenza stampa. «Penso che Zapata resti all’Atalanta, ma è un’opinione come un’altra, come quella di chi lo vorrebbe in partenza per l’Inter. Questo è un mercato strano, pochi movimenti, niente scambi e uscite a sorpresa».