FOTO – Thuram, nostalgia dell’Inter? Cuori e sorrisi con un compagno

Thuram è in ritiro con la Francia in vista della sfida di qualificazione agli Europei 2024 contro l’Olanda di Dumfries e de Vrij e dell’amichevole contro la Scozia. Il numero 9 dell’Inter non riesce però a non pensare ai suoi compagni nerazzurri e per sentire meno nostalgia con uno di loro si diverte in videochiamata, con tanto di scatto pubblicato nelle Instagram Stories

ILARITÀ – Marcus Thuram ha conquistato l’Inter e l’Inter ha conquistato il suo cuore. Il numero 9 nerazzurro, che attualmente si trova in ritiro con la Francia, per non sentire troppo la nostalgia dei suoi compagni di squadra nerazzurri decide di videochiamarne uno, vale a dire Hakan Calhanoglu, anche lui in ritiro con la Turchia. L’attaccante poi nelle Instagram Stories condivide uno scatto che li ritrae sereni e sorridenti, con tanto di cuore dedicato all’amico.

Insomma, Simone Inzaghi preferirebbe averli ad Appiano Gentile ma si può consolare pensando all’unione del gruppo.