FOTO − Skriniar suona la carica, -2 a Lazio-Inter: il gigante si fa sentire!

Skriniar è più motivato che mai. Il difensore slovacco, ormai blindato dall’Inter, scenderà ovviamente titolare contro la Lazio in vista della terza giornata di campionato. Da Appiano Gentile suona la carica

CARICA − Milan Skriniar rimarrà all’Inter. È questa probabilmente la notizia più bella dell’estate per il tifoso nerazzurro. Presto arriverà anche il rinnovo del contratto a cifre importanti (vedi articolo). Intanto, ‘Skrigno‘ pensa già alla partita contro la Lazio. I nerazzurri scenderanno in campo venerdì sera all’Olimpico per la terza giornata di campionato. Servirà una grande Inter in un campo molto ostico. Skriniar e la difesa chiamati al primo vero banco di prova della stagione (vedi focus). Sui social, il gigante slovacco urla e suona la carica.

Lo slovacco ancora a secco di reti dopo due giornate. Lo scorso anno aveva timbrato il cartellino alla prima contro il Genoa.