FOTO – Skriniar esulta con la Slovacchia! Seconda qualificazione agli Europei

Condividi questo articolo

Skriniar, in campo ieri per centoventi minuti in Irlanda del Nord-Slovacchia terminata 1-2 dopo i tempi supplementari (vedi articolo) e decisiva per la qualificazione agli Europei, dopo la partita ha esultato nei social.

STORICA QUALIFICAZIONE – Skriniar festeggia nei social la seconda storica qualificazione della sua Slovacchia agli Europei. Decisivo ieri il gol di Michal Duris al 110′, che ha regalato la vittoria e la qualificazione. Il difensore dell’Inter al termine del match ha esultato attraverso un post pubblicato nei social, con un semplice messaggio: “Grazie ragazzi”. Di seguito il post pubblicato su Instagram.