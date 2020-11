Romero: “Lautaro Martinez e Lukaku tra i piÃ¹ forti che io abbia marcato”

Romero: “Lautaro Martinez e Lukaku tra i più forti che io abbia marcato”

Romero, difensore dell’Atalanta (ultima squadra ad aver sfidato l’Inter in Serie A), attraverso i canali ufficiali del club ha parlato della sua stagione in campionato e in particolare la sfida proprio contro i nerazzurri.

LA STAGIONE – Romero, acquistato dall’Atalanta nel corso dell’ultima sessione di mercato, ha parlato così della sua stagione e del suo esordio in Europa: «Felice per il mio esordio in Champions League. Credo che sto facendo bene ma non è facile mantenere questo rendimento alto. Spero di continuare così però devo migliorare».

CONTRO L’INTER – Romero parla dell’ultima partita di Serie A giocata contro l’Inter, e spiega la difficoltà di marcare i due attaccanti nerazzurri: «Lautaro Martinez e Romelu Lukaku sono tra gli attaccanti più forti che io abbia mai marcato, così come Tadic (attaccante dell’Ajax, ndr). Sono fortissimi, però devo lavorare tanto e dovremmo affrontare ancora tantissime altre squadre».

Fonte: Atalanta Bergamasca Calcio – YouTube