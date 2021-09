FOTO − Skriniar carica la sua Slovacchia: «Continuare a combattere»

Milan Skriniar dell’Inter è impegnato con la sua Slovacchia per le gare di qualificazione ai Mondiali del 2022. Il centrale slovacco ha caricato i suoi dopo il solo punto raccolto nelle ultime due partite

CARICO − Milan Skriniar, difensore dell’Inter, è in Nazionale impegnato nelle gare di qualificazione ai Campionati del Mondo del 2022 in Qatar. La sua Slovacchia ha raccolto soltanto un punto nelle ultime due partite, pareggiando per 1-1 contro la Russia e perdendo contro la Croazia per 0-1 a causa di una rete del nerazzurro Marcelo Brozovic. La nazionale slovacca sarà impegnata domani contro Cipro, gara da vincere assolutamente per rimanere aggrappata al treno qualificazione (sei punti, a -4 dal primo posto). A tal proposito, Skriniar ha pubblicato su Instagram una foto in cui carica la squadra con tanto di didascalia: «Continuare a combattere».

