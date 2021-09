Guarino, dopo la Lazio altri esami: UEFA Pro per allenatrice Inter Women

Dopo la vittoria di ieri (qui le immagini del match), altra giornata importante per Rita Guarino. L’allenatrice dell’Inter Femminile ha sostenuto infatti a Coverciano gli esami per conseguire il patentino UEFA Pro

PROGRAMMA – “Come da tradizione, la fine della pausa estiva ha portato con sé anche gli esami del Master UEFA Pro, il massimo livello di formazione per allenatori. Un’ultima prova che in questi giorni è stata suddivisa in tre parti: esami di Tecnica e Tattica calcistica, Metodologia dell’allenamento e Comunicazione in presenza a Coverciano; le prove di Medicina e Psicologia a distanza e quindi la discussione delle tesi.

TECNICI – Tra oggi e domani i diciotto allievi ammessi a sostenere gli esami finali sosterranno nelle aule del Centro Tecnico Federale gli esami in presenza ed esporranno davanti alla commissione d’esame il loro elaborato della tesi, mentre lunedì gli esami in streaming su Medicina e Psicologia chiuderanno il loro percorso formativo iniziato ormai un anno fa. Tra gli esaminandi non mancano i nomi noti del calcio italiano, a cominciare dall’attuale tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, e dall’allenatrice dell’Inter Women, Rita Guarino“.

Fonte: figc.it