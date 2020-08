FOTO – Sensi euforico dopo Inter-Bayer Leverkusen. “Grande squadra!”

Stefano Sensi esulta euforico al fischio finale di Inter-Bayer Leverkusen.

GRUPPO – Stefano Sensi si siede in panchina per Inter-Bayer Leverkusen, e Antonio Conte non lo rischia. Troppe ricadute hanno privato il tecnico del numero 12 negli ultimi mesi. E la sua mancanza si è fatta sentire, dopo il bruciante avvio di stagione dell’ex Sassuolo. Per Sensi, 3 gol nelle prime 9 gare della stagione. Sebbene la sua prestazione più memorabile rimarrà quella in casa del Barcellona, dove giocò da pari contro il super centrocampo blaugrana. Nel corso degli ultimi mesi è poi iniziato un vero e proprio calvario, facile da tradurre in numeri. Solo altre 9 presenze con la maglia dell’Inter, per Stefano Sensi. Tuttavia i problemi fisici non ne hanno rovinato il futuro: il suo riscatto dal Sassuolo è quasi scontato, si attendono solo le formalità. Nel frattempo, anche lui si gode la vittoria sul Bayer Leverkusen e l’approdo alla semifinale di Europa League. L’avversario è ancora sconosciuto: o Shakhtar Donetsk o Basilea, a seconda di chi vincerà domani (partita alle ore 21.00). Una sfida in cui Sensi spera di far parte attivamente del gruppo. Che lui stesso esalta dopo la vittoria sui tedeschi: “Una vittoria da grande gruppo. Da grande squadra. Da INTER 👊🏻⚫️🔵 @inter #interbayer #europaleague #nextlevel”.