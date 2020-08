FOTO – Bastoni con la testa alla semifinale dopo Inter-Bayer Leverkusen

Altra prova positiva di Alessandro Bastoni, in Inter-Bayer Leverkusen. A fine gara, l’esultanza del giovane difensore nerazzurro.

POSTO FISSO – Ormai Alessandro Bastoni si è impossessato del centrosinistra difensivo dell’Inter. E anche contro il Bayer Leverkusen non lascia trasparire la giovane età, dimostrando lucidità in molte situazioni. L’Europa League è terreno suo, che proprio in questa competizione ha esordito nelle coppe europee. Stavolta non gioca tutti i novanta minuti: all’84’ lascia il posto a Milan Skriniar. Con ogni probabilità Bastoni sarà titolare anche nella semifinale, in programma lunedì 17 agosto alle 21. L’avversario dell’Inter uscirà dalla sfida di domani tra Shakhtar Donetsk e Basilea. Ma a prescindere da chi sarà, il difensore classe ’99 non teme nessuno. Con la mente è già proiettato alla prossima partita, come dimostra sui social dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen. Un commento che non lascia spazio a interpretazioni: “—> Semi-Finals 🖤💙 #Inter #ForzaInter #UEL”.