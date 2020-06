FOTO – Sebastiano Esposito guarda alla sfida con la Sampdoria

Sebastiano Esposito non è sceso in campo nella sfida contro il Napoli. Tuttavia, la prova incolore di Lukaku e Lautaro Martinez potrebbe portare presto il talento 2002 a scendere di nuovo in campo con la divisa nerazzurra. Il mercato sembra lontano, la testa guarda direttamente alla Sampdoria. Ecco le foto dall’allenamento di oggi.

SEMPRE A MILLE – Sebastiano Esposito non dà adito a nessuna delle voci di mercato che in questi giorni lo vedono al centro. Che il suo futuro continui con il nerazzurro dell’Inter, o con quello dell’Atalanta, il giovane talento punta a terminare al meglio la sua prima stagione da professionista. Una stagione che lo ha visto esordire in Champions League prima, e in Serie A poi, dove ha già una rete all’attivo. Il finale di campionato estremamente serrato, cui si aggiunge l’Europa League, obbligherà Antonio Conte a intensificare le rotazioni offensive, ed Esposito potrà sicuramente raccogliere più minuti con i professionisti. Il rinnovo può aspettare, la testa dell’attaccante classe 2002 pensa e vive solo il nerazzurro dell’Inter. Nel futuro più vicino c’è la sfida con la Sampdoria (recupero della giornata 25), ed Esposito vuole farsi trovare pronto e mettere in difficoltà Conte con le scelte in attacco. Ecco le foto pubblicate dal numero 30 dell’Inter, in seguito all’allenamento di oggi: