Inter subito in Germania per la UEFA Europa League: date e 4 città – Sky

Condividi questo articolo

L’Inter a breve saprà la data e in che città affronterà il Getafe in Europa League. Sul Paese, invece, sembra non esserci più nemmeno mezzo dubbio per la UEFA. Come anticipato da “Sky Sport”, tutta la fase finale verrà giocata in Germania

APPUNTAMENTO IN GERMANIA – A differenza delle altre sei partite di cui si è già giocata l’andata, Inter-Getafe verrà decisa in gara secca. Lo stesso per quanto riguarda Roma-Siviglia, altro ottavo di finale “italo-spagnolo” di Europa League. Questa è la decisione presa dalla UEFA, che ha anche scelto la sede delle due partite in campo neutro. Si giocheranno entrambe in Germania. Di conseguenza, l’Inter – in caso di passaggio del turno ai quarti – si troverebbe già nel Paese in cui è prevista la Final Eight, dal 10 al 21 agosto. Quest’ultima, data della finale in quel di Colonia. Le altre città scelte per ospitare quarti e semifinali sono Duisburg, Dusseldorf e Gelsenkirchen. Gli altri ottavi, invece, verranno giocati nella sede prevista, così da completare il risultato aggregato andata-ritorno senza stravolgimenti. Salvo ribaltoni, mercoledì è previsto l’annuncio ufficiale da parte della UEFA.