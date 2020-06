Inter, occasione da non sprecare: recupero e filotto per la corsa scudetto

Condividi questo articolo

Nove punti dal primo posto occupato dalla Juventus, ma con una partita da recuperare (domenica 21 giugno, contro la Sampdoria). Il sogno scudetto per l’Inter è ancora possibile, con un calendario che può aiutare.

FILOTTO DA CENTRARE – Non tutto è ancora perduto. Dopo aver fallito l’assalto alla Coppa Italia che avrebbe potuto riportare un trofeo nella bacheca dell’Inter dopo 9 anni, la corsa scudetto è ancora tutta da giocare. Certo, nove punti di distanza dalla Juventus prima in classifica (con cui, per altro, sono stati giocati – e persi – entrambi gli scontri diretti) non sono una distanza semplice da colmare. Nove punti che, dopo la prossima domenica, potrebbero però già accorciarsi a sei: fondamentale, infatti, non fallire il recupero contro la Sampdoria della prossima domenica a San Siro. Il calendario è dalla parte dei nerazzurri, che nelle sette partite successive al recupero del 21 giugno, affronteranno sette squadre che – al momento – occupano posti in classifica fuori dalla zona Europa. Sette sfide da non sbagliare, per poter infilare un filotto che porterebbe (nella migliore delle ipotesi) 21 punti.

SCONTRI DIRETTI – 21 punti che sicuramente rilancerebbero i nerazzurri nelle zone alte della classifica, grazie anche agli scontri diretti delle squadre rivali. Nelle prossime sette, infatti, la Juventus dovrà affrontare Atalanta e Milan, oltre al derby contro il Torino che può sempre rivelarsi una partita insidiosa. Anche la Lazio è chiamata ai due impegni contro i bergamaschi e i rossoneri. Sette partite che possono cambiare gli equilibri in cima alla classifica e rimescolare le carte in tavola, in vista del rush finale, con Juventus e Lazio che si affronteranno nella stessa giornata in cui l’Inter sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico. Insomma, vietati ulteriori passi falsi. Al termine di questo filotto (con un Eriksen in più) si potrà capire la vera dimensione della squadra di Antonio Conte.