Oddo: “Scudetto, Lazio all’altezza di Juventus e Inter. Niente coppe…”

Massimo Oddo, ex terzino della Lazio e campione del Mondo con la Nazionale italiana nel 2006, ha parlato a Radio Incontro Olympia della corsa scudetto, dove i biancocelesti devono vedersela con la Juventus e con l’Inter.

CORSA A TRE – Sebbene i bianconeri siano più vicini (a un solo punto) e i nerazzurri a otto punti (potenzialmente cinque, in caso di vittoria nel recupero contro la Sampdoria), la Lazio deve vedersela ancora con entrambe le squadre per lo scudetto. A sostenerlo è Massimo Oddo, ex terzino della squadra biancoceleste, che ha definito la squadra capitolina all’altezza delle sue due avversarie per la vittoria finale: «Lazio è all’altezza sia della Juventus che dell’Inter, il campo lo ha dimostrato. La grande spinta è l’equilibrio, bisogna restare umili. Certo, in termini di rosa forse ci sarà qualche problema, visto anche che le avversarie giocheranno le Coppe dopo la fine del campionato. I cinque cambi potranno comunque aiutare e compensare magari i problemi di rosa che tutte le squadre hanno, tranne i bianconeri».

Fonte: Radio Incontro Olympia