Roma-Inter: Vidal cerca riscatto e fiducia: "Pronto per domani"

Arturo Vidal Inter-Fiorentina

Poco più di dodici ore al calcio d’inizio di Roma-Inter. Arturo Vidal ha espresso la sua carica emotiva, in vista della sfida di domani, sul proprio account Instagram

RISCATTO – Sale l’attesa in vista di Roma-Inter. Le due squadre sono distanti solo tre punti in classifica, e la gara dell’Olimpico sarà uno spartiacque per il prosieguo del campionato. Arturo Vidal cerca riscatto dopo un primo terzo di campionato estremamente deludente. Il cileno ha pubblicato una foto sul suo account Instagram con questa didascalia: “Pronto per domani!”