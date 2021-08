FOTO – Ranocchia impaziente per il nuovo inizio: «Sabato si comincia!»

Ranocchia è subentrato nel secondo tempo dell’amichevole tra Inter e Dinamo Kiev, vinta dai nerazzurri per 3-0 (vedi articolo). Su Instagram, il difensore si dice pronto per l’avvio della nuova stagione in cui ci sarà da difendere lo scudetto.

PRONTI AL VIA – Al 74′ del test amichevole Inter-Dinamo Kiev, Stefan de Vrij ha lasciato il posto ad Andrea Ranocchia. Il difensore umbro ha così giocato l’ultima manciata di minuti prima di tuffarsi a capofitto nelle partite che contano davvero. La prima sarà contro il Genoa e Ranocchia, su Instagram, fa sapere ai tifosi di non vedere l’ora che arrivi il fischio d’inizio della nuova stagione: “Ultimo test estivo, sabato si comincia”. Una foto del gruppo nerazzurro che esulta dopo un gol accompagna le parole con cui Ranocchia chiude il ritiro estivo dell’Inter. Di seguito il post dal suo account Instagram ufficiale.

