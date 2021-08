Tacchinardi: «Lukaku non faceva solo gol. Inter OK con Dzeko e Correa»

Lukaku è una grande perdita per l’attacco dell’Inter, ma l’arrivo di Dzeko (vedi articolo) e quello eventuale di Correa dalla Lazio potrebbero non farlo rimpiangere. Lo pensa l’ex giocatore della Juventus Tacchinardi che ha parlato del mercato dell’Inter dagli studi di “Sport Mediaset”.

ACQUISTI SICURI – Questa l’opinione di Alessio Tacchinardi su Edin Dzeko come sostituto di Romelu Lukaku e sull’ipotesi Joaquin Correa per il reparto avanzato a disposizione di Simone Inzaghi: «Sostituire Lukaku non è facile, non è solo un attaccante che finalizza, è stato un accentratore di gioco nell’Inter di Antonio Conte. Quindi non lo so, sarà il campo a doverlo dimostrare. Però andresti a prendere due giocatori importanti. Correa ha lavorato molto con Inzaghi che lo conosce molto bene. È un grande giocatore e possiede caratteristiche che oggi l’Inter non ha. Sa giocare da seconda punta dietro a un centravanti. Vai a perdere Lukaku che ha dimostrato di essere un grandissimo attaccante, ma se dovesse esserci anche Correa oltre a Dzeko, prenderesti due giocatori che già conoscono il campionato italiano».