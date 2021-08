Di Gregorio, Coppa Italia amara: il portiere dell’Inter eliminato col Monza

Michele Di Gregorio, portiere dell’Inter in prestito al Monza, ha avuto un debutto amaro in Coppa Italia. Nella sfida di ieri, infatti, i brianzoli sono stati eliminati dal Cittadella.

ELIMINAZIONE – Brutto esordio per Michele Di Gregorio e il suo Monza nella Coppa Italia 2021-2022. Nella sfida giocata ieri sera contro il Cittadella in trasferta, infatti, i brianzoli sono stati eliminati dopo aver perso per 2-1. Succede tutto nel primo tempo: a passare in vantaggio sono i veneti, con la rete dopo soli otto minuti di Orji Okonkwo. Il pareggio degli ospiti arriva al 26′, con Carlos Augusto che sfrutta l’assist di Pedro Pereira per insaccare. Il gol vittoria, però, lo trovano di nuovo i padroni di casa: al 40′ Mamadou Tounkara batte Di Gregorio, segnando così il 2-1 finale. Niente spazio, invece, per l’altro giocatore in prestito dall’Inter al Monza, ovvero Lorenzo Pirola, rimasto in panchina per tutti e novanta i minuti.