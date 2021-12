FOTO – Ranocchia è tornato e lo annuncia sui social: «Back»

L’Inter si appresta ad affrontare la prossima partita contro il Cagliari domani alle 20:45. A San Siro i nerazzurri voglio i tre punti per continuare la corsa scudetto e Inzaghi, in rosa, ritrova elementi importanti. Dopo il recupero di de Vrij infatti c’è anche il ritorno di Andrea Ranocchia.

RITORNO – Come detto l’Inter cerca i tre punti domani contro il Cagliari per tenere il passo della vetta. I nerazzurri ritrovano in difesa due elementi importanti. Uno è de Vrij che domani dovrebbe riprendersi la maglia da titolare al centro della difesa al fianco di Skriniar e Bastoni mentre tra i convocati dovrebbe tornare quasi certamente Ranocchia. Il numero 13 nerazzurro, sui social annuncia così il suo ritorno.

Un ritorno comunque importante per permettere di tirare il fiato a qualche titolare dietro. Ranocchia si è dimostrato affidabile contro il Napoli tenendo a bada Victor Osimhen e dunque, considerando che de Vrij è appena tornato e magari non ha i 90 minuti nelle gambe (anche per evitare ricadute), Ranocchia potrebbe essere importante.