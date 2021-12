Primavera, Inter-Genoa 1-1 a fine primo tempo. A Casadei risponde Sahli

Primavera, Inter-Genoa in campo per la partita valida per la dodicesima giornata del campionato Primavera 1: il report del primo tempo.

PRIMO TEMPO – L’Inter di Christian Chivu è passata in vantaggio con il gol realizzato al 25′ da Cesare Casadei. Il centrocampista ha superato il portiere del Genoa, Jacopo Corci, con un tap-in dopo un traversone di Franco Carboni e un colpo di Dennis Curatolo respinto dall’estremo difensore rossoblù. Pareggio dei liguri al 35′ realizzato da Bilel Sahli che prima colpisce un palo e poi riprende il pallone e ribadisce in rete. Al 38′ Carboni sfiora la traversa colpendo di testa su cross di Carboni

1 INTER – GENOA 1

INTER: 21 Botis; 19 Silvestro, 15 Fontanarosa, 13 Matjaz, 6 Carboni; 14 Fabbian, 16 Cecchini Muller, 18 Nunziatini; 8 Casadei (C); 22 Abiuso, 31 Curatolo. A disposizione: 1 Rovida, 12 Basti, 4 Sangalli, 7 Peschetola, 10 Iliev, 24 Anderse, 25 Grygar, 27 Dervishi, 28 Villa, 30 Owusu, 36 Perin, 37 Peretti. Allenatore: Cristian Chivu.

GENOA: 22 Corci, 2 Dellepiane, 3 Boci, 8 Biaggi, 14 Cagia, 23 Sadiku, 25 Sahli, 27 Marcandalli, 30 Gjini, 33 Accornero, 44 Buksa. A disposizione: 1 Mitrovic, 29 Velcea, 4 Cenci, 13 Bolcano, 17 Ghigliotti, 18 Boiga, 19 Parodi, 24 Bamba, 26 Bornosuzov, 18 Magliocca, 34 Lipani, 40 Manfredonia. Allenatore: Luca Chiappino.

NOTE – Ammoniti: Silvestro (1) al 20′, Dellepiane (G) al 22′, Gjini (G) al 28′. Recupero: 2′ (PT).