FOTO – Perisic si gode un giorno da tifoso: esultanza al gol di un ex Inter

Perisic si gode una serata di riposo seguendo il match dell’Hajduk Spalato. Attraverso i propri social, arriva l’esultanza dell’esterno croato al gol dell’ex Inter Livaja.

RETE – Ivan Perisic, dopo le ultime grandi prestazioni con la maglia dell’Inter, sveste per una sera i panni del calciatore e indossa quelli del tifoso. Oggi si è infatti giocata la sfida tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, squadra in cui l’esterno nerazzurro è cresciuto prima di iniziare la sua avventura nel calcio professionistico. Sul proprio account Instagram, il classe ’89 ha postato una storia per immortalare il gol che ha sbloccato la partita realizzato da un ex Inter, Marko Livaja. Il match è terminato sul punteggio di 0-2 per l’Hajduk Spalato. Di seguito la storia dall’account ufficiale.

Fonte: Instagram – Ivan Perisic