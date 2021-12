Inter contro il Real Madrid con la formazione migliore: due ballottaggi per Inzaghi

Inter impegnata in casa del Real Madrid, dove si deciderà l’epilogo del Gruppo D di UEFA Champions League. Per l’occasione Inzaghi proverà a schierare la formazione migliore, ma solo se possibile

INTER EUROPEA – Archiviato il weekend di campionato, è già tempo di pensare alla Champions League in programma martedì. La domanda è automatica: Real Madrid-Inter con la formazione migliore, ma quale? La risposta più logica è: la stessa vista a Roma ma con Lautaro Martinez (se sarà al 100%, altrimenti Alexis Sanchez dal 1′) al posto dell’infortunato Joaquin Correa, sicuro assente a Madrid. Ciò significa non forzare il rientro di Stefan de Vrij, che sta meglio, rinnovando la fiducia a Danilo D’Ambrosio per completare la linea a tre. Per il resto, nessun dubbio sul quintetto di centrocampo. Pertanto, gli unici ballottaggi sono in difesa (de Vrij o D’Ambrosio) e in attacco (Lautaro Martinez o Sanchez). L’Inter di Simone Inzaghi prenderà forma nelle prossime ore: c’è un primo posto da conquistare nel Gruppo D, possibilmente.