Lautaro Martinez a secco in Champions League da 13 mesi! Ultimo gol al Real Madrid

Lautaro Martinez vuole mettere fine al suo digiuno di gol in Champions League. L’ultima rete realizzata dall’argentino in Europa è quella dello scorso anno contro il Real Madrid, proprio il prossimo avversario dei nerazzurri (vedi articolo).

DAL REAL AL REAL – Lautaro Martinez, solo in panchina contro la Roma per un problema muscolare, si prepara ad affrontare il Real Madrid nell’ultimo turno del Gruppo D di Champions League. Gli ottavi di finale sono già in tasca, ma l’Inter punta al primo posto del girone per presentarsi con migliori possibilità al sorteggio. El Toro è ancora a secco di gol in questa edizione della massima competizione europea in cinque presenze. L’ultima rete in Champions League risale al 3 novembre 2020. L’avversario? Proprio il Real Madrid. I blancos di Zinedine Zidane si imposero per 3-2. Dopo il doppio vantaggio firmato da Karim Benzema e Sergio Ramos, l’Inter aveva trovato il pareggio con le reti di Lautaro Martinez e Ivan Perisic, su assist dell’attaccante argentino. Il tris di Rodrygo Goes aveva poi regalato i tre punti alle merengues. Martedì l’Inter spera nel risultato opposto per superare gli spagnoli in classifica. Da Valdebebas al Santiago Bernabeu, da Zidane a Carlo Ancelotti. Il destino offre a Lautaro Martinez l’occasione di riprendere da dove aveva lasciato.