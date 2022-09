FOTO – Onana, dopo il Viktoria Plzen relax con un grandissimo ex Inter

Onana è sceso in campo dal 1′ anche con il Viktoria Plzen dopo l’esordio in Champions League con il Bayern Monaco. Partita tranquilla quella del portiere camerunense che non ha corso grossi rischi. All’indomani del match appare in compagnia di un grande ex Inter

RELAX – André Onana ha difeso la porta dell’Inter anche nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League contro il Viktoria Plzen. Partita sicuramente più tranquilla rispetto al Bayern Monaco, con pochissimi rischi dalle sue parti. All’indomani della trasferta in Repubblica Ceca, Onana si gode un po’ di relax in compagnia di un grande ex nerazzurro, vale a dire il suo connazionale Samuel Eto’o, nonché presidente della Federazione Calcistica del Camerun.

Un sorriso per due nelle Instagram Stories: Onana ed Eto’o, il presente e il passato dell’Inter insieme.