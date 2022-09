Vecino, no nostalgia Inter: «Entusiasmo Lazio. È stato semplice inserirmi»

Matias Vecino, passato in estate dall’Inter alla Lazio, si è espresso in conferenza stampa alla vigilia di Midtjylland-Lazio. Il centrocampista ha già dimenticato i colori nerazzurri

NESSUNA NOSTALGIA − Vecino già parte integrante della Lazio, nessuna saudade Inter: «Al momento non penso al Mondiale, mancano ancora due mesi. Sono concentrato a ciò che devo fare qui, poi penserò a quell’evento. Da quando sono qui vedo un grande entusiasmo. È stato semplice inserirmi, i compagni mi hanno fatto sentire subito bene. Conoscevo solo Hysaj, per me gli altri erano tutti nuovi. Lavorare con il mister anni fa mi ha aiutato, conoscevo già alcune persone del suo staff».

Fonte: sslazio.it