Collovati: «L’Inter col Barcellona se la giocherà. Ecco la favorita Scudetto!»

Fulvio Collovati si è concentrato sull’Inter e sulla competitività della squadra di Inzaghi. In Champions League doppia sfida col Barcellona decisiva. Mentre in campionato, ha una sua idea

SQUADRA SOLIDA − Collovati a Numero Diez dice la sua sulla competitività dei nerazzurri: «Champions League? Chiaramente l’Inter se la giocherà con il Barcellona. In campionato, ci sono tre squadre in testa alla classifica con 14 punti. Nonostante due sconfitte, contro la Lazio e nel derby, dista solamente due punti dalla vetta della classifica. L’Inter avrà avuto anche difficoltà, anche nell’ultima partita in campionato contro il Torino, però è una squadra solida, con ricambi. Inoltre sta giocando senza Lukaku. Secondo me l’Inter è ancora la favorita per lo scudetto, insieme al Milan».