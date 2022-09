Pardo: «Brozovic importantissimo per l’Inter. Rivincita per Acerbi!»

Pardo sulle frequenze di Tutti Convocati sottolinea l’importanza di Marcelo Brozovic per l’Inter tra Torino e Viktoria Plzen. Poi parla di Francesco Acerbi e non solo.

ORA TRANQUILLI – Pierluigi Pardo sottolinea l’importanza del centrocampista croato e non solo: «Il gol di Marcelo Brozovic è stato importantissimo perché ha cambiato l’orizzonte psicologico dell’Inter e l’ha resa più tranquilla per la partita di Champions League. Il Viktoria Plzen non è il Real Madrid, l’Inter ha fatto il suo, però lo ha fatto bene. L’Inter quest’anno vuole vincere il campionato, secondo me questa è la priorità di Simone Inzaghi. Apro due parentesi, una su Francesco Acerbi, che non era stato esattamente accolto con entusiasmo, e ieri ha fatto una buona partita prendendosi una piccola rivincita. Edin Dzeko, invece, si è dimostrato un giocatore che per certe situazioni è ancora molto funzionale e può fare la differenza».