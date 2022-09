Joao Mario inguaia la Juventus! Il Benfica vince 1-2 all’Allianz Stadium

La Juventus perde anche la seconda partita di UEFA Champions League contro il Benfica, gara valida per la seconda giornata del gruppo H. Nell’1-2 finale, decisivo l’ex centrocampista dell’Inter, Joao Mario.

STRADA COMPROMESSA – C’è anche lo zampino di Joao Mario nella serata di Torino che vede il Benfica imporsi in trasferta contro la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri incassa dunque la seconda sconfitta in UEFA Champions League dopo il Paris Saint-Germain. Dopo 4′ apre le marcature Arkadiusz Milik con un colpo di testa dagli sviluppi di un calcio di punizione. Quasi allo scadere dei primi quarantacinque minuti di gioco, però, Joao Mario dal dischetto realizza il gol del pareggio. Al 55′ i portoghesi completano la rimonta grazie al gol del brasiliano David Neres che spiazza Perin. Al 83′ gran giocata di Angel Di Maria che mette in mezzo un pallone forte e teso per Dusan Vlahovic che di petto segna il gol del pareggio, ma si alza la bandierina. La Juventus crolla all’Allianz Stadium per 1-2.