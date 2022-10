FOTO – Lukaku torna in gruppo e sorride con un compagno di squadra

Romelu Lukaku è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ancora non si sa, però, se il belga sarà almeno convocato a Firenze. Intanto, il numero 90 ritrova i propri compagni, di cui uno in particolare…

LEGAMI – Romelu Lukaku è atteso da tutta l’Inter. Anche e soprattutto dai propri compagni di squadra. Big Rom è un tassello importante per la risalita in campionato. Il belga ha ricominciato a lavorare con la squadra – vedi dettagli – ma ci sono ancora dubbi sulla sua convocazione in Fiorentina-Inter. Nel frattempo, però, Lukaku sembra aver ritrovato il sorriso. Come dimostra la storia Instagram pubblicata dal belga in compagnia di Federico Dimarco.

Ecco la foto ritraente il numero 90 e il numero 32 nerazzurri.