Visnadi: «Fiorentina uscita peggiorata dal mercato. Ecco il problema principale»

Gianni Visnadi analizza la situazione della Fiorentina, prossima avversaria dell’Inter in campionato. Il giornalista afferma che il mercato estivo non ha rafforzato la squadra Viola. Inoltre, il problema principale della squadra sembrerebbe essere la gestione delle coppe

FIORENTINA PEGGIORATA – In onda a Microfono Aperto, Gianni Visnadi commenta la Fiorentina. I Viola – che nel prossimo turno affronteranno l’Inter – sembrano essere in difficoltà. Queste problematiche sono dovute innanzitutto al mercato: «Italiano non avrà fatto i salti di gioia quando gli hanno detto che gli avrebbero venduto Vlahovic. Non so nemmeno se conoscesse Cabral: avrà pensato “prendiamolo e vediamo.” Sicuramente era felice quando gli hanno preso Jovic, che comunque sta rendendo meno rispetto alle aspettative. Avrà poi chiesto la conferma di Torreira e si è dovuto accontentare di Mandragora. L’allenatore ha bassa capacità di incidere sul mercato. Può dare dei pareri sul tipo di giocatore che gli serve. Questo avviene anche nei club più ricchi».

LE COPPE UN PROBLEMA – Visnadi continua affermando come il problema più grande per Vincenzo Italiano sia la gestione della rosa in occasione delle coppe: «Il problema della Fiorentina è la gestione delle coppe. Italiano sta soffrendo questo. Ha sempre fatto turnover ma lo ha esasperato. La Fiorentina ha già giocato 6 partite in più rispetto a squadre di media classifica. La classifica è ora penalizzante e l’involuzione è sotto gli occhi di tutti» Così Visnadi sul momento della squadra Viola.