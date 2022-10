Calhanoglu, serve ulteriore conferma in Fiorentina-Inter: tradizione positiva

Fiorentina-Inter è in programma sabato alle 20:45. Hakan Calhanoglu protagonista della “rinascita” nerazzurra delle ultime settimane, contro i viola, vanta una tradizione positiva

TRADIZIONE POSITIVA – Hakan Calhanoglu è stato uno dei protagonisti della rinascita dell’Inter avvenuta nelle ultime settimane. Il centrocampista turco, spostato in regia vista l’assenza di Brozovic, ha fornito prestazioni eccezionali con il culmine raggiunto al Camp Nou contro il Barcellona. In Fiorentina-Inter, che andrà in scena sabato, Inzaghi dovrebbe affidarsi nuovamente a lui. Che sia in regia o nel consueto ruolo di mezzala sinistra, l’ex Milan sarà in campo al Franchi contro la squadra di Italiano. Il numero 20 dell’Inter dovrà confermare il momento positivo, e proprio la sfida contro la Fiorentina sembra propizia. L’ex Milan contro i viola vanta una tradizione positiva: sono la squadra a cui Calhanoglu ha siglato più gol in Serie A, ben 4 a cui vanno aggiunti tre assist. Inzaghi, e tutti i tifosi nerazzurri, sperano che il turco possa confermare i suoi numeri positivi anche nella sfida di sabato sera, fondamentale per proseguire la rincorsa in Serie A.