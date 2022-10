Lukaku torna in gruppo ma salta la Fiorentina? Inter predica calma – Sky

Romelu Lukaku oggi è tornato finalmente ad allenarsi insieme al resto del gruppo, ma secondo quanto riportato da Sky Sport, resta incerta la sua convocazione in vista di Fiorentina-Inter.

TEMPO E PAZIENZA – Inter predica calma per il ritorno in campo di Romelu Lukaku. Questa mattina il lavoro insieme al resto del gruppo, ma il problema muscolare che lo ha tenuto lontano dai campi dal 29 agosto non è da sottovalutare. Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, infatti, l’attaccante ha fatto ancora troppo poco per riuscire a strappare una convocazione. A meno di novità importanti nella seduta di domani mattina, Lukaku non partirà quindi con la squadra per la trasferta al Franchi.