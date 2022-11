FOTO – L’Inter si complimenta con Dumfries e De Vrij: «Buona la prima!»

L’Olanda batte il Senegal nella seconda partita del Girone A. Decidono le reti di Gakpo e Klaassen nel secondo tempo (qui il report). L’Inter si è complimentata con De Vrij e Dumfries per l’esordio vincente al Mondiale.

BUONA LA PRIMA – Con un post su Twitter, l’Inter si è cosi complimentata con i nerazzurri De Vrij e Dumfries. L’Olanda ha infatti battuto il Senegal per 2-0. Dumfries è sceso in campo fin dal 1′, mentre De Vrij è rimasto seduto in panchina per tutto il match.

Ecco il post del Club nerazzurro pubblicato su Twitter.