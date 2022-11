Lautaro Martinez incassa la fiducia di Scaloni: si avvicina il debutto ufficiale

Lautaro Martinez incassa la fiducia di Lionel Scaloni. La presenza dell’attaccante dell’Inter nel debutto di domani dell’Argentina – contro l’Arabia Saudita – è praticamente certa. A riportarlo il quotidiano argentino Diario Olé.

RIFERIMENTO – Lautaro Martinez imprescindibile per Lionel Scaloni nel 4-3-3 che schiererà domani contro l’Arabia Saudita. Si avvicina il debutto ufficiale al Mondiale per l’attaccante dell’Inter, che nel tridente sarà accompagnato da Lionel Messi e Angel Di Maria. Non è da escludersi però anche un cambio di modulo: un 4-2-3-1 con l’aggiunta anche di Julian Alvarez, ma con Lautaro Martinez sempre presente.