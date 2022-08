FOTO – L’Inter è la bella e Lukaku la sua ‘bestia’: il belga attiva la modalità!

L’Inter è la bella che ha (ri)trovato la sua ‘bestia’, nella migliore interpretazione possibile chiaramente. Il riferimento del club nerazzurro su Twitter è rivolto a Lukaku, protagonista in allenamento

FISICO BESTIALE – L’Inter ha ritrovato Romelu Lukaku che oggi in allenamento ha attivato la modalità ‘bestia’. Il club nerazzurro si riferisce ovviamente al fisico possente dell’attaccante belga e alla sua enorme voglia di far bene e di ripetersi dopo la rete messa a segno al Lecce dopo neanche due minuti di partita. Il numero 90 nerazzurro mette ora nel mirino la gara con lo Spezia, in programma sabato alle ore 20.45 a San Siro.

Vuoi mettere tornare a far gol davanti ai propri tifosi?