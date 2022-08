Cristiano Ronaldo, prosegue il momento nero: ammonito ma dalla Polizia!

Cristiano Ronaldo non vive certamente un buon momento. L’asso portoghese è stato ammonito dalla polizia del Merseyside in seguito all’episodio della mano strattonata al bambino autistico dopo una sconfitta del Manchester United in casa con l’Everton

GUAI – Cristiano Ronaldo ammonito ma non in campo. Il fuoriclasse portoghese prosegue con il suo momento nero ricevendo appunto un’ammonizione dalla polizia del Merseyside dopo aver strattonato la mano di un bambino autistico con tanto di cellulare distrutto dopo una sconfitta casalinga del Manchester United con l’Everton. Un’ammonizione – si legge su Sky News -, non è una condanna penale ma agisce più come un avvertimento formale che può essere utilizzato come prova di cattivo carattere se la persona va in tribunale per un altro crimine in futuro.

EPISODIO – I fatti risalgono allo scorso aprile e il bambino si trovava a bordocampo per riprendere l’uscita dal campo dei calciatori. In seguito Ronaldo ha chiesto scusa invitando il ragazzo e la famiglia allo stadio, invito rispedito al mittente con la volontà di proseguire per vie legali. Fino all’epilogo attuale. Insomma, non un grande momento per il numero 7 più famoso al mondo.