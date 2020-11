FOTO – Lautaro Martinez: “Vittoria con il cuore”, poi scherza con Lukaku

Lautaro Martinez chiude la rimonta dell’Inter sul Torino firmando il gol del 4-2 finale. Ecco la sua esultanza sui social, dove continua a scherza con l’amico Lukaku.

CARATTERE – Lautaro Martinez entra nel secondo tempo di Inter-Torino, portando un necessario contributo. Innanzitutto in termini di carattere, risvegliando una squadra fino a quel momento abulica e apatica. E poi trova anche il gol, il terzo consecutivo con l’Inter dopo Atalanta e Real Madrid. Un gol che vede Romelu Lukaku come fornitore del passaggio decisivo che permette all’argentino di insaccare a porta. La coppia dei sogni nerazzurra torna così a segnare insieme, l’ultima volta era successo a Benevento nella seconda giornata. Già in campo i due hanno mostrato il solito feeling, sia tecnico sia personale, come si vede nella loro esultanza. Che proprio Lautaro Martinez mette di nuovo in mostra sui social. Ecco il suo commento: “Vittoria con il cuore. 🙅‍♂️💪 @romelulukaku 🔫“.