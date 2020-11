Moviola Inter-Torino: Abisso stavolta fa “l’arbitro” e sana la follia di Di Vuolo

Inter-Torino ha avuto Federico La Penna come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per l’ottaviornata di Serie A 2020-2021 e finito 4-2. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA INTER-TORINO, PRIMO TEMPO – Federico La Penna voto 6. Succede di tutto, ma alla fine riesce a cavarsela con uno “spot” per il corretto utilizzo del VAR. Dopo dieci minuti Simone Zaza prova la rovesciata con Danilo D’Ambrosio, chiede timidamente un rigore millantando una spinta ma non c’è niente. Al 23′ cross di Ashley Young, respinge Wilfried Singo col gomito attaccato al corpo: non può essere giudicato falloso. Sarà il primo duello da moviola fra i due. Proprio al 45′ ancora Zaza protagonista: Alessandro Bastoni lo butta giù quando stava entrando in area, ma per l’arbitro è fallo in attacco. Perché? L’attaccante del Torino, prima di subire fallo (sarebbe stato da espulsione), controlla di mano.

