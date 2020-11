FOTO – Inter-Torino 4-2, le immagini migliori della partita di San Siro

Sanchez Inter Torino (copyright Inter-News.it – Foto Tommaso Fimiano)

Inter-Torino è finita in archivio col risultato di 4-2. I nerazzurri di Antonio Conte hanno ribaltato la gara nel finale, dopo 60′ di grande fatica. Ecco le immagini migliori della gara di San Siro.

PALPITANTI – Inter-Torino è stata una partita dai due volti. La formazione di Marco Giampaolo, oggi rimpiazzato in panchina da Francesco Conti, ha tenuto bene il campo per oltre un’ora, subendo la rimonta nerazzurra nella mezz’ora finale. I cambi di Antonio Conte hanno fatto la differenza e il reparto offensivo si è scatenato negli ultimi 30′. Doppietta per Romelu Lukaku (la quinta in Serie A nell’anno solare 2020); primo gol in questo campionato per Alexis Sanchez; quinto, invece, per Lautaro Martinez. Qui il momento del 4-2 griffato proprio dal Toro.

Tutte le foto sono di Tommaso Fimiano – Copyright Inter-News.it. Scorri le pagine successive per le altre immagini di Inter-Torino 4-2. Se non visualizzi correttamente le schede clicca qui.

