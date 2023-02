FOTO – Lautaro Martinez si sposa: «Il tuo sì tutta la vita nel mio cuore!»

Per Lautaro Martinez il presente non riguarda solo l’Inter, ma anche la sua sfera personale. Con un video su Instagram il numero 10 ha annunciato che sposerà la sua compagna Agustina.

L’ANNUNCIO – Lautaro Martinez si sposa. La comunicazione arriva dallo stesso attaccante dell’Inter, con un video molto romantico postato su Instagram. All’interno si vede la sua proposta alla compagna Agustina Gandolfo, che ha risposto in maniera affermativa. “Il tuo SÌ conservato per tutta la vita nel mio cuore. Per sempre nella tua mano. Ti amo”, la scritta ad accompagnare il video.

Al momento della consegna dell’anello, dietro i due, un cuore con la scritta “Vuoi sposarti con me?” E la risposta è stata quella che il Toro voleva.